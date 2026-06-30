30 de junho de 2026
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RECEITA FEDERAL

IR paga R$ 16 bilhões em restituições nesta terça-feira (30)

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Segundo lote de restituição de IR será pago nesta terça-feira (30)
Segundo lote de restituição de IR será pago nesta terça-feira (30)

Segundo lote da Receita Federal paga R$ 16 bilhões em restituição do Imposto de Renda para 9.585.797 contribuintes. O pagamento acontece nesta terça-feira (30).

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Idosos, pessoas com deficiência física e mental, pessoas com doenças graves e professores são prioridade na fila da restituição. Na sequência, pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via Pix.

Os valores restituídos no primeiro e no segundo lote somam R$ 32 bilhões, o maior valor pago na história.

Com a conclusão do segundo lote, a Receita espera atender 80% dos pagamentos previstos para este ano.

Clique aqui para consultar a restituição.

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