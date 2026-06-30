Segundo lote da Receita Federal paga R$ 16 bilhões em restituição do Imposto de Renda para 9.585.797 contribuintes. O pagamento acontece nesta terça-feira (30).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Idosos, pessoas com deficiência física e mental, pessoas com doenças graves e professores são prioridade na fila da restituição. Na sequência, pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via Pix.