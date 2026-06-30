As forças de segurança procuram por 116 presos que descumpriram as regras da saída temporária e não retornaram às unidades de cumprimento de pena na região, na última semana. Os dados são da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O preso que deixa de retornar ao presídio dentro do prazo determinado passa a ser considerado foragido da Justiça. No Vale do Paraíba, 2.862 mil detentos foram beneficiados com a saída temporária entre os dias 16 e 23 de junho. O número de presos que não retornou representa 4% do total de beneficiados.
O Poder Judiciário é responsável pelas concessões das saídas temporárias, benefício concedido a quem cumpre a pena no regime semiaberto – que já permite a saída da unidade para trabalhar durante o dia. O benefício é previsto na Lei de Execução Penal e tem as datas reguladas em portaria.
A saída temporária é concedida a presos que atendem aos critérios previstos em lei. Após o período determinado, os beneficiados devem retornar à unidade prisional de origem.
Presos autorizados a sair dos presídios
No Vale, foram autorizados a sair das penitenciárias 13 presos em São José dos Campos (1 não retornou), 82 em Caraguatatuba (3 não retornaram), 2.624 em Tremembé (100 não voltaram) e 143 em Potim (12 não retornaram). Não houve beneficiado em Taubaté.
Todos os que não retornaram passam a ser considerados foragidos. Ao serem capturados, eles podem perder o direito ao regime semiaberto.