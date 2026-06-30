As forças de segurança procuram por 116 presos que descumpriram as regras da saída temporária e não retornaram às unidades de cumprimento de pena na região, na última semana. Os dados são da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).

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O preso que deixa de retornar ao presídio dentro do prazo determinado passa a ser considerado foragido da Justiça. No Vale do Paraíba, 2.862 mil detentos foram beneficiados com a saída temporária entre os dias 16 e 23 de junho. O número de presos que não retornou representa 4% do total de beneficiados.