A Embraer entregou a primeira aeronave Embraer E175 para a Air Peace. O negócio reforça a parceria entre a fabricante brasileira e a maior companhia aérea da Nigéria, que já opera com a frota dos modelos maiores E195-E2 e menores ERJ145.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O E175 apoiará a Air Peace em seu objetivo de aumentar a conectividade na Nigéria e na região, ao mesmo tempo em que proporciona maior flexibilidade de capacidade à companhia aérea. O valor do negócio não foi divulgado.