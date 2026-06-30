A Embraer entregou a primeira aeronave Embraer E175 para a Air Peace. O negócio reforça a parceria entre a fabricante brasileira e a maior companhia aérea da Nigéria, que já opera com a frota dos modelos maiores E195-E2 e menores ERJ145.
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O E175 apoiará a Air Peace em seu objetivo de aumentar a conectividade na Nigéria e na região, ao mesmo tempo em que proporciona maior flexibilidade de capacidade à companhia aérea. O valor do negócio não foi divulgado.
“Estamos muito satisfeitos em entregar este primeiro E175 aos nossos parceiros da Air Peace”, afirma Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial. “Esta entrega destaca a contínua demanda por aeronaves de tamanho adequado, com as companhias aéreas buscando expandir a conectividade enquanto mantêm altos níveis de eficiência e serviço.”
“A entrega do nosso primeiro Embraer E175 é um marco importante no crescimento da Air Peace, refletindo nosso compromisso de impulsionar as viagens domésticas e regionais, com uma frota moderna e eficiente", disse Allen Onyema, presidente e CEO da Air Peace. “À medida que fortalecemos nossa liderança na África Ocidental e Central, esta aeronave aumentará nossa flexibilidade operacional e alcance de mercado, mantendo a segurança, a confiabilidade e o excelente serviço que nossos passageiros esperam.”
Empresa é líder na África Ocidental
A posição da Air Peace como companhia aérea líder na África Ocidental é reforçada com a entrega do E175, que proporcionará eficiência de combustível excepcional, menores emissões, economia favorável em rotas de baixa e média densidade, e grande conforto para os passageiros.
A aviação da África está preparada para um forte crescimento de longo prazo, impulsionado pela expansão populacional, urbanização, aumento da demanda por viagens e pela necessidade de melhores conexões regionais.
O mais recente estudo de mercado da Embraer, o African Connectivity Report 2026, identifica 55 pares de cidades africanas, um aumento em relação aos 45 de 2025, que ainda carecem de serviços aéreos diretos, destacando a oportunidade para aeronaves de tamanho adequado, como o E175, abrirem novas rotas e melhorarem a conectividade.
Com a introdução do E175 na crescente frota da Air Peace, espera-se que as operações domésticas e regionais aumentem, por meio de maiores frequências de voos em rotas importantes da Nigéria e da introdução de novos serviços para outras quatro cidades africanas.