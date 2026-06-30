Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio após atacar a companheira com uma ferramenta do tipo foice ou picareta. A ocorrência foi registrada na noite de domingo (28), em uma residência na rua Augusto dos Anjos, Veraneio Ijal, em Jacareí.
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Policiais militares foram acionados para atender a uma denúncia de violência doméstica e encontraram o suspeito no imóvel. Em depoimento, o homem alegou que agiu para se defender contra a mulher, que teria usado uma faca durante uma discussão.
Segundo a vítima, de 43 anos, o companheiro iniciou as agressões com puxões de cabelo e empurrões. Em seguida, pegou uma ferramenta e desferiu um golpe em direção ao rosto e ao pescoço. Ela conseguiu levantar o braço para se proteger e acabou atingida no punho.
A mulher foi encaminhada ao Hospital Dr. Telmo, onde recebeu atendimento por ferimentos no punho e no antebraço direito. Depois, foi levada à Central de Polícia Judiciária para prestar depoimento.
Ela afirmou que não utilizou nenhuma faca contra o companheiro e atribuiu os pequenos ferimentos apresentados por ele à tentativa de se defender durante a agressão. A faca mencionada não foi localizada pelos policiais. Já a ferramenta apontada como utilizada no ataque foi apreendida e encaminhada para perícia.
O boletim de ocorrência registra que a mulher relatou um histórico de violência doméstica, afirmando já ter sido agredida pelo mesmo companheiro, inclusive com o uso de um martelo.
O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e segue sob investigação.
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