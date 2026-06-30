Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio após atacar a companheira com uma ferramenta do tipo foice ou picareta. A ocorrência foi registrada na noite de domingo (28), em uma residência na rua Augusto dos Anjos, Veraneio Ijal, em Jacareí.

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Policiais militares foram acionados para atender a uma denúncia de violência doméstica e encontraram o suspeito no imóvel. Em depoimento, o homem alegou que agiu para se defender contra a mulher, que teria usado uma faca durante uma discussão.