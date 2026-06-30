30 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EM CARAGUATATUBA

Festa da vitória brasileira termina em briga generalizada

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Facebook
Briga na região central de Caraguatatuba
Briga na região central de Caraguatatuba

As comemorações pela vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão na Copa 2026 evoluíram para uma briga generalizada em Caraguatatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O incidente na tarde de segunda-feira (29) começou numa adega da região central e tomou grandes proporções com os envolvidos correndo pelo bairro.

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada por moradores para dispersar a confusão. Não há informação sobre o número de envolvidos ou sobre feridos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários