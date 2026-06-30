As comemorações pela vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão na Copa 2026 evoluíram para uma briga generalizada em Caraguatatuba.

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O incidente na tarde de segunda-feira (29) começou numa adega da região central e tomou grandes proporções com os envolvidos correndo pelo bairro.