Em recurso protocolado nessa segunda-feira (29) junto ao Tribunal de Justiça, a Câmara de São José dos Campos pede que seja revista a decisão de primeira instância que suspendeu a sessão extraordinária que havia sido convocada para a próxima quarta-feira (1º), na qual seria realizada a eleição da nova composição da Mesa Diretora.

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Na apelação, o Legislativo alega que a Lei Orgânica do Município prevê, desde 2018, que a eleição para renovação da Mesa Diretora será realizada no segundo semestre do ano em que termina o mandato dos representantes do primeiro biênio.