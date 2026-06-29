A Copa do Mundo de 2026 já movimenta milhões de torcedores ao redor do mundo e, além da paixão pelo futebol, o evento impulsiona uma grande cadeia econômica envolvendo viagens, ingressos, produtos licenciados, plataformas digitais, publicidade e apostas esportivas. Mas, junto com esse crescimento, surge também um cenário que exige atenção: o aumento de golpes, contratos mal elaborados e riscos jurídicos para consumidores e empresas.

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Grandes eventos esportivos sempre criam um ambiente de alta demanda e urgência. Torcedores querem garantir rapidamente uma experiência única, seja comprando ingressos, reservando hospedagens ou adquirindo pacotes turísticos. É justamente nesse momento que práticas fraudulentas ganham espaço.