A Copa do Mundo de 2026 já movimenta milhões de torcedores ao redor do mundo e, além da paixão pelo futebol, o evento impulsiona uma grande cadeia econômica envolvendo viagens, ingressos, produtos licenciados, plataformas digitais, publicidade e apostas esportivas. Mas, junto com esse crescimento, surge também um cenário que exige atenção: o aumento de golpes, contratos mal elaborados e riscos jurídicos para consumidores e empresas.
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Grandes eventos esportivos sempre criam um ambiente de alta demanda e urgência. Torcedores querem garantir rapidamente uma experiência única, seja comprando ingressos, reservando hospedagens ou adquirindo pacotes turísticos. É justamente nesse momento que práticas fraudulentas ganham espaço.
Tenho observado que muitos problemas poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção. Antes de fechar qualquer compra, é essencial verificar a reputação da empresa, analisar as condições oferecidas e desconfiar de valores muito abaixo do mercado. Em situações envolvendo viagens e ingressos, a pressa pode ser uma grande aliada dos golpistas.
Outro ponto que merece atenção durante a competição é o crescimento das apostas esportivas. Com a popularização das plataformas digitais, milhões de pessoas passam a interagir com esse mercado durante os jogos. No entanto, é fundamental compreender que, além do entretenimento, existem responsabilidades e riscos envolvidos.
O usuário precisa verificar se está utilizando plataformas autorizadas, entender as regras de funcionamento, as condições para saques e como seus dados pessoais serão tratados. Muitas pessoas aceitam termos e contratos digitais sem uma leitura adequada e só percebem problemas quando precisam resolver alguma situação posteriormente.
As empresas também entram nesse cenário de atenção. A Copa do Mundo representa uma oportunidade para marcas ampliarem sua comunicação, criarem campanhas e se aproximarem do público. Porém, ações promocionais relacionadas ao evento precisam respeitar limites legais, principalmente quando envolvem uso de marcas, símbolos e elementos protegidos.
O entusiasmo em torno do campeonato não elimina a necessidade de planejamento jurídico. Uma campanha mal estruturada pode gerar questionamentos, impactos financeiros e danos à reputação de uma empresa.
Além disso, a proteção de dados se torna ainda mais relevante durante períodos de grande movimentação digital. Aplicativos, promoções, plataformas de compra e serviços online costumam coletar diversas informações dos usuários, o que exige cuidado tanto de quem fornece os dados quanto de quem é responsável pelo tratamento dessas informações.
Consumidores devem estar atentos ao tipo de informação compartilhada e às permissões concedidas. Já as empresas precisam garantir que suas práticas estejam alinhadas à legislação de proteção de dados, evitando riscos e possíveis penalidades.
A Copa do Mundo é um momento de celebração, conexão e entretenimento. Mas, para que essa experiência seja positiva, informação e prevenção precisam acompanhar a emoção. Cuidados básicos com contratos, compras digitais, segurança de dados e escolhas conscientes podem evitar que um evento pensado para gerar boas lembranças termine em prejuízos.
Em um torneio dessa dimensão, o planejamento jurídico não deve ser visto como burocracia, mas como uma ferramenta de proteção para consumidores e negócios.