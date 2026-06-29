A Residência Olivo Gomes, em São José dos Campos, passa a sediar, a partir deste sábado (27), uma unidade do Museu da Casa Brasileira. O espaço foi aberto ao público com a exposição "Sob a casa, outras casas", que reúne peças do acervo da instituição e propõe um percurso sobre a história da habitação no Brasil. A visitação é gratuita.
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A cerimônia de inauguração foi realizada na manhã deste sábado, antes da abertura ao público. O museu é um equipamento da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e funciona em parceria com a APAC (Associação Pinacoteca Arte e Cultura), a Prefeitura de São José dos Campos e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com patrocínio da EDP e da Embraer.
Com curadoria de Giancarlo Latorraca, Isabel Xavier e Guilherme Wisnik, a exposição apresenta diferentes formas de habitação no país por meio de objetos, móveis, fotografias e peças produzidas por povos indígenas, além de itens dos períodos colonial, imperial e do design moderno e contemporâneo.
A mostra também estabelece um diálogo com a arquitetura da Residência Olivo Gomes, projetada por Rino Levi, e com o paisagismo de Roberto Burle Marx. Fotografias de autores como Andrés Otero, Iatã Cannabrava e Milton Guran complementam o percurso expositivo, retratando diferentes tipos de moradias em diversas regiões do Brasil.
Entre os destaques está o retorno do sofá Olivo, peça criada por Rino Levi para a residência e reinstalada em seu local original. A exposição também reúne núcleos dedicados ao mobiliário, aos sistemas de armazenamento doméstico, aos dormitórios históricos e aos utensílios utilizados na preparação de alimentos, mostrando mudanças nos modos de morar ao longo do tempo.
Segundo o Governo do Estado, a instalação do Museu da Casa Brasileira em São José dos Campos integra a proposta de ampliar o acesso a acervos culturais fora da capital paulista. A iniciativa também busca fortalecer a circulação de exposições e atividades culturais no interior do estado.
Serviço
Exposição: Sob a casa, outras casas – Museu da Casa Brasileira na Residência Olivo Gomes
Visitação: Quinta-feira a domingo, das 10h às 17h
Local: Residência Olivo Gomes – Parque da Cidade
Endereço: Avenida Olivo Gomes, 100, Santana, São José dos Campos (SP)
Entrada: Gratuita