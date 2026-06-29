A Residência Olivo Gomes, em São José dos Campos, passa a sediar, a partir deste sábado (27), uma unidade do Museu da Casa Brasileira. O espaço foi aberto ao público com a exposição "Sob a casa, outras casas", que reúne peças do acervo da instituição e propõe um percurso sobre a história da habitação no Brasil. A visitação é gratuita.

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A cerimônia de inauguração foi realizada na manhã deste sábado, antes da abertura ao público. O museu é um equipamento da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e funciona em parceria com a APAC (Associação Pinacoteca Arte e Cultura), a Prefeitura de São José dos Campos e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com patrocínio da EDP e da Embraer.