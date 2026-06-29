Mais de 840 comerciantes das feiras do Jardim Colonial e da Barganha receberam alvarás de funcionamento concedidos pela Prefeitura de São José dos Campos. A medida faz parte do processo de regularização dos trabalhadores cadastrados e será concluída em uma segunda etapa, quando outros 460 documentos serão entregues.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A cerimônia foi realizada neste sábado (27), no Centro de Formação do Educador, localizado na Avenida Olivo Gomes, no bairro Santana. Com a entrega dos alvarás, os feirantes passam a atuar de forma regularizada, seguindo normas para funcionamento e ocupação dos espaços públicos.