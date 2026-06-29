A Prefeitura de São José dos Campos anunciou a implantação do Hospital Veterinário Municipal. A unidade oferecerá atendimento a cães e gatos, com serviços de urgência, consultas, exames, cirurgias e internação. O hospital faz parte do Plano de Gestão 2025-2028.

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A unidade funcionará na Rua Gisele Martins, 1031, no bairro Cidade Morumbi, na região sul do município. O anúncio foi realizado neste sábado (27), com a participação de autoridades, servidores, protetores de animais e representantes de organizações da sociedade civil.