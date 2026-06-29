A Prefeitura de São José dos Campos anunciou a implantação do Hospital Veterinário Municipal. A unidade oferecerá atendimento a cães e gatos, com serviços de urgência, consultas, exames, cirurgias e internação. O hospital faz parte do Plano de Gestão 2025-2028.
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A unidade funcionará na Rua Gisele Martins, 1031, no bairro Cidade Morumbi, na região sul do município. O anúncio foi realizado neste sábado (27), com a participação de autoridades, servidores, protetores de animais e representantes de organizações da sociedade civil.
O hospital terá plantão 24 horas para casos de urgência, incluindo fins de semana e feriados. Também serão realizados exames laboratoriais e de imagem, cirurgias, internações e atendimentos em especialidades como ortopedia, oncologia, cardiologia e dermatologia. A estrutura contará ainda com serviços de radiografia, ultrassonografia e ecocardiograma. A previsão é de até 85 mil procedimentos por ano.
O atendimento será destinado a moradores de São José dos Campos mediante apresentação do Cadastro de Regulação Ambulatorial. Casos de emergência terão atendimento imediato para estabilização dos animais.
A continuidade do tratamento será destinada aos tutores que atenderem aos critérios definidos pela Prefeitura. Entre os grupos contemplados estão famílias inscritas no CadÚnico, protetores cadastrados, responsáveis por animais comunitários e adotantes de animais do Centro de Controle de Zoonoses.
Segundo a administração municipal, o Termo de Referência foi concluído e a locação do imóvel finalizada. O próximo passo será a publicação do edital para selecionar a Organização da Sociedade Civil responsável pela gestão da unidade.
Convênio com a Univap
O novo hospital funcionará de forma complementar ao convênio já mantido entre a Prefeitura e a Universidade do Vale do Paraíba (Univap). Os atendimentos continuarão sendo realizados conforme os critérios socioeconômicos estabelecidos.
A proposta é integrar os serviços para organizar o encaminhamento dos casos e ampliar a capacidade de atendimento da rede veterinária municipal.
Novas ações para a causa animal
Durante o evento também foram anunciadas outras iniciativas voltadas à proteção animal.
Uma delas é a feira itinerante de adoção, que levará cães e gatos resgatados pelo CCZ para diferentes regiões da cidade. A primeira edição está marcada para o dia 4 de julho, das 10h às 14h, no Parque Ribeirão Vermelho. Os animais disponíveis para adoção estarão castrados, vacinados e microchipados.
Outra medida anunciada foi a criação do Cartão Pet Sênior. O benefício será destinado aos adotantes de animais idosos, com deficiência ou doenças pré-existentes acolhidos pelo CCZ e prevê atendimento veterinário contínuo para esses casos.
A Prefeitura informou ainda que as obras de reforma e ampliação do Centro de Controle de Zoonoses seguem em andamento. O projeto inclui melhorias no canil e no gatil, ampliação da área construída e implantação de espaços destinados à exposição dos animais ao sol e à ventilação.
Programa Meu Pet Feliz
O município mantém o programa Meu Pet Feliz, que oferece castração, microchipagem e vacinação antirrábica para cães e gatos.
Desde 2018, foram realizadas mais de 37 mil castrações, sendo cerca de 10 mil por meio do Castramóvel. No mesmo período, aproximadamente 44 mil animais receberam microchip.
A vacinação contra a raiva é oferecida gratuitamente no CCZ, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, sem necessidade de agendamento. Para o atendimento, é necessário apresentar a carteira de vacinação do animal, documentos do tutor e comprovante de residência em São José dos Campos. Os cães e gatos devem ter, no mínimo, quatro meses de idade.