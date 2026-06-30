Uma mulher de 42 anos foi morta e o companheiro acabou preso em flagrante, suspeito de cometer o crime. De acordo com as informações iniciais da investigação, o homem teria confessado o homicídio após a ação policial.
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O caso foi registrado em Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Iara Nunes de Marins. O principal suspeito é o companheiro dela, Marcos Ferreira da Silva, apontado em publicações como pastor.
Segundo as informações divulgadas até o momento, a mulher teria sido morta com golpes de marreta. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e da delegacia responsável pela investigação.
Como parte das informações sobre o caso começou a circular em redes sociais e vídeos publicados na internet, alguns detalhes ainda poderão ser atualizados à medida que a Polícia Civil avançar nas investigações e divulgar novas informações oficiais.