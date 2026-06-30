Uma mulher de 42 anos foi morta e o companheiro acabou preso em flagrante, suspeito de cometer o crime. De acordo com as informações iniciais da investigação, o homem teria confessado o homicídio após a ação policial.

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O caso foi registrado em Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Iara Nunes de Marins. O principal suspeito é o companheiro dela, Marcos Ferreira da Silva, apontado em publicações como pastor.