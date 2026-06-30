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FEMINICÍDIO

Pastor mata a esposa a marretadas e confessa crime

Por Da Redação | Araruama (RJ)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Pastor mata a esposa a marretadas e confessa crime
Pastor mata a esposa a marretadas e confessa crime

Uma mulher de 42 anos foi morta e o companheiro acabou preso em flagrante, suspeito de cometer o crime. De acordo com as informações iniciais da investigação, o homem teria confessado o homicídio após a ação policial.

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O caso foi registrado em Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Iara Nunes de Marins. O principal suspeito é o companheiro dela, Marcos Ferreira da Silva, apontado em publicações como pastor.

Segundo as informações divulgadas até o momento, a mulher teria sido morta com golpes de marreta. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e da delegacia responsável pela investigação.

Como parte das informações sobre o caso começou a circular em redes sociais e vídeos publicados na internet, alguns detalhes ainda poderão ser atualizados à medida que a Polícia Civil avançar nas investigações e divulgar novas informações oficiais.

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