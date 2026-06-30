Uma mulher de 63 anos foi morta, supostamente pelo próprio filho, após uma discussão. O suspeito, de 28 anos, foi preso horas depois e confessou o crime à polícia. Segundo a investigação, após a morte da mãe, ele levou dinheiro, cartão bancário e celular da vítima para trocar por drogas.

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O caso foi registrado em Lambari, no Sul de Minas Gerais. O corpo da vítima foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (29), dentro da residência onde morava, após familiares acionarem a Polícia Militar por causa de uma mensagem considerada suspeita enviada pelo celular da mulher.