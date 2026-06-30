Uma mulher de 63 anos foi morta, supostamente pelo próprio filho, após uma discussão. O suspeito, de 28 anos, foi preso horas depois e confessou o crime à polícia. Segundo a investigação, após a morte da mãe, ele levou dinheiro, cartão bancário e celular da vítima para trocar por drogas.
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O caso foi registrado em Lambari, no Sul de Minas Gerais. O corpo da vítima foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (29), dentro da residência onde morava, após familiares acionarem a Polícia Militar por causa de uma mensagem considerada suspeita enviada pelo celular da mulher.
De acordo com o boletim de ocorrência, o genro da vítima procurou os policiais depois de receber um áudio gravado pelo filho da mulher. Na mensagem, o suspeito afirmava que a mãe havia "viajado na dele", o que despertou preocupação na família.
Ao chegarem ao imóvel, os militares encontraram a televisão ligada em volume elevado. A equipe entrou pela parte dos fundos da casa e localizou a mulher sem vida no banheiro. O corpo apresentava lesões na região da face e o imóvel estava com sinais de desordem.
As investigações apontam que a vítima possuía uma medida protetiva de urgência contra o filho. Após buscas, o suspeito foi localizado no bairro Sertãozinho, na casa de um amigo, onde acabou preso.
Em depoimento aos policiais, o homem afirmou que discutiu com a mãe após pedir dinheiro e ter o pedido negado. Segundo ele, durante a briga, a vítima caiu e bateu a cabeça. Ao perceber que ela estava morta, arrastou o corpo até o banheiro.
Ainda conforme o relato do suspeito, após o crime ele levou o celular, o cartão bancário e R$ 180 da mãe. Os objetos e o dinheiro teriam sido trocados por drogas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.