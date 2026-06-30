Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta dentro da própria residência, e a Polícia Civil investiga o caso como homicídio qualificado. Quatro adolescentes foram apreendidos por suspeita de participação no crime, entre eles a filha da vítima, de 13 anos, que é apontada como a principal investigada.
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O crime ocorreu em Colíder, a cerca de 650 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso. A vítima foi identificada como Samara Aparecida da Conceição, encontrada sem vida em sua casa, no bairro Jardim Alvorada.
De acordo com a Polícia Civil, além da filha da vítima, também foram apreendidos o namorado da adolescente, de 16 anos, e outros dois adolescentes, de 13 e 15 anos. As investigações indicam que o grupo teria invadido a residência durante a madrugada e atacado a mulher enquanto ela dormia.
Após o homicídio, os suspeitos teriam levado uma quantia em dinheiro da casa e tentado modificar a cena do crime para dificultar o trabalho da investigação.
Ainda segundo a polícia, a ausência da adolescente na escola no dia seguinte ao crime e informações repassadas por colegas contribuíram para o avanço das investigações. Conforme os depoimentos, a jovem teria comentado anteriormente sobre a intenção de matar a própria mãe.
A principal hipótese investigada é que o crime tenha sido motivado por conflitos familiares, especialmente pela discordância da vítima em relação ao namoro da filha com o adolescente de 16 anos.
Os quatro adolescentes foram localizados em uma área rural entre Colíder e Nova Canaã do Norte e apreendidos por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Segundo a Polícia Civil, todos confessaram participação no caso.
Por envolver menores de idade, o procedimento tramita sob as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As investigações continuam para esclarecer completamente a dinâmica e a motivação do crime.