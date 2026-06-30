Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta dentro da própria residência, e a Polícia Civil investiga o caso como homicídio qualificado. Quatro adolescentes foram apreendidos por suspeita de participação no crime, entre eles a filha da vítima, de 13 anos, que é apontada como a principal investigada.

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O crime ocorreu em Colíder, a cerca de 650 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso. A vítima foi identificada como Samara Aparecida da Conceição, encontrada sem vida em sua casa, no bairro Jardim Alvorada.