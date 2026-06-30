Um homem de 44 anos morreu após cair de uma altura de aproximadamente 150 metros enquanto fazia uma trilha em um dos principais pontos turísticos da região. A vítima teria escorregado no momento em que tentava tirar uma fotografia no alto da formação rochosa.
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O acidente ocorreu na manhã de domingo (28), na Pedra do Macaco, em São José do Imbassaí, distrito de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Caio Rocha Aguiar Azevedo.
O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros por várias horas. Em razão da vegetação densa, dos paredões rochosos e da dificuldade de acesso ao local, os militares utilizaram técnicas de rapel e um helicóptero para localizar e retirar o corpo, encontrado ainda na tarde de domingo.
Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Caio. Em uma das homenagens, o irmão da vítima afirmou que ele partiu "fazendo o que amava", em referência à paixão pelas trilhas e pelo contato com a natureza.
Conhecida por atrair praticantes de trilhas, escalada e rapel, a Pedra do Macaco recebe visitantes durante todo o ano. O acidente reforça o alerta para que turistas adotem medidas de segurança, especialmente ao se aproximarem de áreas elevadas para fazer registros fotográficos.