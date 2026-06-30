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TRAGÉDIA

Tentou tirar foto no alto da pedra, caiu e morreu

Por Da Redação | São José do Imbassaí (RJ)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Caio Rocha Aguiar Azevedo
Caio Rocha Aguiar Azevedo

Um homem de 44 anos morreu após cair de uma altura de aproximadamente 150 metros enquanto fazia uma trilha em um dos principais pontos turísticos da região. A vítima teria escorregado no momento em que tentava tirar uma fotografia no alto da formação rochosa.

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O acidente ocorreu na manhã de domingo (28), na Pedra do Macaco, em São José do Imbassaí, distrito de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Caio Rocha Aguiar Azevedo.

O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros por várias horas. Em razão da vegetação densa, dos paredões rochosos e da dificuldade de acesso ao local, os militares utilizaram técnicas de rapel e um helicóptero para localizar e retirar o corpo, encontrado ainda na tarde de domingo.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Caio. Em uma das homenagens, o irmão da vítima afirmou que ele partiu "fazendo o que amava", em referência à paixão pelas trilhas e pelo contato com a natureza.

Conhecida por atrair praticantes de trilhas, escalada e rapel, a Pedra do Macaco recebe visitantes durante todo o ano. O acidente reforça o alerta para que turistas adotem medidas de segurança, especialmente ao se aproximarem de áreas elevadas para fazer registros fotográficos.

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