Um homem de 44 anos morreu após cair de uma altura de aproximadamente 150 metros enquanto fazia uma trilha em um dos principais pontos turísticos da região. A vítima teria escorregado no momento em que tentava tirar uma fotografia no alto da formação rochosa.

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O acidente ocorreu na manhã de domingo (28), na Pedra do Macaco, em São José do Imbassaí, distrito de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Caio Rocha Aguiar Azevedo.