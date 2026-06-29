Pai e filho que estavam desaparecidos desde domingo (28) foram encontrados mortos na manhã desta segunda-feira (29). Os corpos foram localizados por equipes do Corpo de Bombeiros às margens de um rio, e as circunstâncias das mortes serão investigadas pelas autoridades.

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O caso foi registrado nas proximidades da Usina Apolônio Sales, no distrito de Barragem Leste, em Delmiro Gouveia (AL), no Alto Sertão de Alagoas. As vítimas foram identificadas como Pedro Nepomuceno dos Santos Neto, de 32 anos, e o filho, Pedro Nepomuceno dos Santos Teixeira, de 15.