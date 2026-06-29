Pai e filho que estavam desaparecidos desde domingo (28) foram encontrados mortos na manhã desta segunda-feira (29). Os corpos foram localizados por equipes do Corpo de Bombeiros às margens de um rio, e as circunstâncias das mortes serão investigadas pelas autoridades.
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O caso foi registrado nas proximidades da Usina Apolônio Sales, no distrito de Barragem Leste, em Delmiro Gouveia (AL), no Alto Sertão de Alagoas. As vítimas foram identificadas como Pedro Nepomuceno dos Santos Neto, de 32 anos, e o filho, Pedro Nepomuceno dos Santos Teixeira, de 15.
De acordo com familiares, os dois deixaram a residência por volta das 9h30 de domingo. Antes de sair, o pai informou que retornaria em pouco tempo e convidou o filho para acompanhá-lo. Como não voltaram e deixaram de dar notícias, parentes iniciaram as buscas e acionaram as forças de segurança.
Durante as diligências, a motocicleta utilizada pelas vítimas foi encontrada nas imediações da usina, o que direcionou as equipes para a região.
Na manhã desta segunda-feira, militares do Corpo de Bombeiros localizaram os corpos às margens do Rio São Francisco, encerrando as buscas. Os corpos foram encaminhados para exames periciais, enquanto a investigação segue para esclarecer a causa e as circunstâncias das mortes.