Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma despedida incomum durante um velório. Nas imagens, uma mulher aparece dançando ao lado do caixão do marido ao som de reggaeton, enquanto familiares e amigos acompanham o momento com aplausos.

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A gravação, cuja localização não foi informada, repercutiu amplamente na internet e dividiu opiniões entre os internautas. Parte do público interpretou o gesto como uma homenagem para celebrar a vida do falecido e cumprir um possível desejo dele.