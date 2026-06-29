29 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Ataque a tiros mata mãe e filha de 13 anos dentro de casa

Por Da Redação | Timbaúba (PE)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Ataque a tiros mata mãe e filha de 13 anos dentro de casa
Ataque a tiros mata mãe e filha de 13 anos dentro de casa

Uma mulher de 30 anos e a filha, de 13, foram encontradas mortas dentro da residência onde moravam na madrugada de sábado (20). As duas vítimas apresentavam ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, e o caso é investigado como duplo homicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como duplo homicídio consumado e que as investigações estão sob responsabilidade da Delegacia Seccional de Goiana.

Equipes da perícia foram acionadas para realizar os levantamentos no imóvel e coletar vestígios que possam contribuir para a elucidação do caso.

Até a última atualização, as autoridades não haviam divulgado a identidade de possíveis suspeitos nem informado a motivação do crime. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias das mortes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários