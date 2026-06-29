Uma mulher de 30 anos e a filha, de 13, foram encontradas mortas dentro da residência onde moravam na madrugada de sábado (20). As duas vítimas apresentavam ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, e o caso é investigado como duplo homicídio.

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O crime ocorreu em Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como duplo homicídio consumado e que as investigações estão sob responsabilidade da Delegacia Seccional de Goiana.