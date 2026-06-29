A investigação sobre a morte de um casal teve novos desdobramentos neste domingo (28), com a confirmação da identidade das vítimas e a prisão do principal suspeito. Os corpos foram encontrados dentro da residência da família, e a Polícia Civil apura as circunstâncias do crime.
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O caso foi registrado no bairro Cruzeiro, em Itapipoca, no Ceará. As vítimas foram identificadas como Maria Helena Daniel dos Santos e Raimundo Nonato dos Santos. De acordo com as primeiras informações da investigação, os corpos já estavam em avançado estado de decomposição quando foram localizados.
A principal linha investigativa aponta que o crime pode ter sido cometido por um dos filhos do casal, que, segundo as apurações iniciais, teria apresentado um surto psicótico.
Após buscas realizadas pelas forças de segurança, o suspeito foi localizado, preso e encaminhado à Delegacia Regional de Itapipoca, onde foram adotados os procedimentos legais.
Equipes da Polícia Militar atenderam à ocorrência e isolaram o imóvel para o trabalho da Perícia Forense do Estado do Ceará, responsável pelos exames periciais e pela remoção dos corpos. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a motivação e a dinâmica do duplo homicídio.