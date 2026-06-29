A investigação sobre a morte de um casal teve novos desdobramentos neste domingo (28), com a confirmação da identidade das vítimas e a prisão do principal suspeito. Os corpos foram encontrados dentro da residência da família, e a Polícia Civil apura as circunstâncias do crime.

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O caso foi registrado no bairro Cruzeiro, em Itapipoca, no Ceará. As vítimas foram identificadas como Maria Helena Daniel dos Santos e Raimundo Nonato dos Santos. De acordo com as primeiras informações da investigação, os corpos já estavam em avançado estado de decomposição quando foram localizados.