Uma jovem de 30 anos morreu nesta sexta-feira (26), dois dias após ser resgatada com vida de um grave acidente em que a caminhonete onde estava caiu no mar. O motorista do veículo morreu ainda no local. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
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O acidente ocorreu na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, quando a caminhonete despencou do Viaduto da Joatinga após o casal deixar um bar onde havia assistido à partida entre Brasil e Escócia, na última quarta-feira (24).
Maria Cecília Ribeiro Sampaio, natural de Boa Viagem, foi retirada da água com vida e encaminhada à UTI do Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista, Jailton Rodrigues da Silva, de 45 anos, conhecido como "Jota" e natural de Tamboril, morreu preso no interior do veículo submerso.
Estudante de biomedicina, Maria Cecília morava no Rio de Janeiro havia cerca de cinco anos com os pais e deixa um filho de 3 anos. Segundo a irmã da vítima, Débora Ribeiro, Jailton a levava para casa no momento do acidente.
O sepultamento da jovem está previsto para este domingo (28), no distrito de Guia, em Boa Viagem. A investigação está a cargo da 16ª Delegacia de Polícia, que apura as circunstâncias da queda da caminhonete. O veículo foi retirado do mar na quinta-feira (25) com o auxílio de um guincho.