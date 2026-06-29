Uma jovem de 30 anos morreu nesta sexta-feira (26), dois dias após ser resgatada com vida de um grave acidente em que a caminhonete onde estava caiu no mar. O motorista do veículo morreu ainda no local. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

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O acidente ocorreu na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, quando a caminhonete despencou do Viaduto da Joatinga após o casal deixar um bar onde havia assistido à partida entre Brasil e Escócia, na última quarta-feira (24).