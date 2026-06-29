Uma jovem de 25 anos morreu neste sábado (27) após passar vários dias internada em decorrência das complicações causadas por um engasgo sofrido durante o almoço. A vítima deixa duas filhas, e a morte provocou grande comoção entre familiares e amigos.

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O caso ocorreu em Pernambuco. Samara Márcia era moradora de Lagoa de Itaenga e estava internada no Hospital da Restauração, no Recife, desde a última segunda-feira (22), quando sofreu o engasgo.