29 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Amanda, 30 anos, morre com descarga elétrica em celular na tomada

Por Da Redação | Guaiúba (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Amanda da Silva Ferreira
Amanda da Silva Ferreira

Uma monitora escolar de 30 anos morreu na noite de sexta-feira (26) após sofrer uma descarga elétrica enquanto utilizava um celular conectado ao carregador. A vítima, mãe de dois filhos, não resistiu ao choque e morreu no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em Guaiúba, no Ceará, por volta das 22h. A vítima foi identificada como Amanda da Silva Ferreira. De acordo com as informações divulgadas, ela manuseava o aparelho enquanto ele estava ligado à tomada quando sofreu a descarga elétrica.

A morte causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade. Nas redes sociais, diversas homenagens foram publicadas em memória da monitora escolar.

A Secretaria de Educação e Desporto de Guaiúba também lamentou a morte da servidora por meio de uma nota oficial divulgada em suas redes sociais, prestando solidariedade aos familiares e amigos.

O caso serve de alerta para os riscos do uso de aparelhos eletrônicos conectados à energia elétrica, principalmente quando há defeitos em carregadores, cabos ou nos próprios dispositivos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários