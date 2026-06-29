Uma monitora escolar de 30 anos morreu na noite de sexta-feira (26) após sofrer uma descarga elétrica enquanto utilizava um celular conectado ao carregador. A vítima, mãe de dois filhos, não resistiu ao choque e morreu no local.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado em Guaiúba, no Ceará, por volta das 22h. A vítima foi identificada como Amanda da Silva Ferreira. De acordo com as informações divulgadas, ela manuseava o aparelho enquanto ele estava ligado à tomada quando sofreu a descarga elétrica.
A morte causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade. Nas redes sociais, diversas homenagens foram publicadas em memória da monitora escolar.
A Secretaria de Educação e Desporto de Guaiúba também lamentou a morte da servidora por meio de uma nota oficial divulgada em suas redes sociais, prestando solidariedade aos familiares e amigos.
O caso serve de alerta para os riscos do uso de aparelhos eletrônicos conectados à energia elétrica, principalmente quando há defeitos em carregadores, cabos ou nos próprios dispositivos.