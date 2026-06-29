Uma monitora escolar de 30 anos morreu na noite de sexta-feira (26) após sofrer uma descarga elétrica enquanto utilizava um celular conectado ao carregador. A vítima, mãe de dois filhos, não resistiu ao choque e morreu no local.

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O caso foi registrado em Guaiúba, no Ceará, por volta das 22h. A vítima foi identificada como Amanda da Silva Ferreira. De acordo com as informações divulgadas, ela manuseava o aparelho enquanto ele estava ligado à tomada quando sofreu a descarga elétrica.