Após cinco dias de buscas, o corpo de uma jovem de 19 anos que estava desaparecida foi localizado por equipes de mergulho. O caso, que mobilizou familiares e autoridades, chegou ao fim na tarde de domingo (28), quando a vítima foi encontrada no fundo de um lago.

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O desaparecimento ocorreu no Lago Grayson, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Marly Kinney havia sido vista pela última vez ao deixar um barco ancorado em uma marina, usando biquíni, informando que iria ao banheiro.