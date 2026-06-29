29 de junho de 2026
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JUSTIÇA

Influencer pode ir a fuzilamento e mãe pede clemência

Por Da Redação | Dubai, Emirados Árabes
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Brooke George
Brooke George

Uma influenciadora digital britânica de 23 anos pode enfrentar pena de morte ou prisão perpétua após ser acusada de matar o namorado. A mãe da jovem fez um apelo público para que a filha não seja condenada ao pelotão de fuzilamento enquanto aguarda o desfecho do processo judicial.

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O caso ocorreu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Brooke George está presa preventivamente e divide uma cela de dimensões reduzidas com outras nove detentas enquanto espera pelo julgamento. Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Sun, a jovem é suspeita de ter matado o namorado, William Treeby, com golpes de faca.

Em entrevista ao veículo, a mãe da acusada, Tess George, de 55 anos, afirmou estar angustiada com a possibilidade de a filha receber a pena máxima prevista pela legislação local. Além da execução por fuzilamento, Brooke também pode ser condenada à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional.

Até o momento, as autoridades responsáveis pelo caso não divulgaram detalhes adicionais sobre as investigações nem informaram quando o julgamento será realizado.

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