Uma influenciadora digital britânica de 23 anos pode enfrentar pena de morte ou prisão perpétua após ser acusada de matar o namorado. A mãe da jovem fez um apelo público para que a filha não seja condenada ao pelotão de fuzilamento enquanto aguarda o desfecho do processo judicial.
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O caso ocorreu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Brooke George está presa preventivamente e divide uma cela de dimensões reduzidas com outras nove detentas enquanto espera pelo julgamento. Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Sun, a jovem é suspeita de ter matado o namorado, William Treeby, com golpes de faca.
Em entrevista ao veículo, a mãe da acusada, Tess George, de 55 anos, afirmou estar angustiada com a possibilidade de a filha receber a pena máxima prevista pela legislação local. Além da execução por fuzilamento, Brooke também pode ser condenada à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional.
Até o momento, as autoridades responsáveis pelo caso não divulgaram detalhes adicionais sobre as investigações nem informaram quando o julgamento será realizado.