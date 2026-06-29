A morte do bebê Lorenzo Bilard Mine gerou grande comoção nas redes sociais e no Vale do Paraiba. Lorenzo nasceu em 23 de maio de 2026 e faleceu em 27 de junho de 2026, com pouco mais de um mês de vida.
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Após a divulgação do comunicado de falecimento, familiares, amigos e internautas deixaram mensagens de solidariedade aos pais e familiares. Os comentários foram marcados por tristeza, empatia e palavras de conforto diante da perda precoce.
Entre as manifestações, uma internauta refletiu sobre os desafios da maternidade e destacou que situações como essa fazem muitas pessoas repensarem as dificuldades do dia a dia. Outros usuários descreveram Lorenzo como um “anjinho” e desejaram que Deus conforte o coração da família.
A cerimônia de despedida aconteceu nesta segunda-feira (29), no Campo das Oliveiras, em Jacareí. O sepultamento foi realizado no Cemitério Campo da Saudade, em Jacareí.