A morte do bebê Lorenzo Bilard Mine gerou grande comoção nas redes sociais e no Vale do Paraiba. Lorenzo nasceu em 23 de maio de 2026 e faleceu em 27 de junho de 2026, com pouco mais de um mês de vida.

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Após a divulgação do comunicado de falecimento, familiares, amigos e internautas deixaram mensagens de solidariedade aos pais e familiares. Os comentários foram marcados por tristeza, empatia e palavras de conforto diante da perda precoce.