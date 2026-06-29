Sabatina

A Câmara de Taubaté irá realizar nessa terça-feira (30), a partir das 10h, uma sabatina com a chapa indicada pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) para assumir a Reitoria da Unitau (Universidade de Taubaté), composta por Letícia Maria Pinto da Costa (reitora) e Alexandre de Paiva Luciano (vice-reitor).

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Questionamentos

Durante a sabatina, Letícia e Alexandre responderão às perguntas feitas pelos vereadores. No fim, os parlamentares votarão para decidir se aprovam ou não a indicação da chapa.