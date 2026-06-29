Fila

O "tempo médio para realização dos exames laboratoriais" na rede municipal de saúde de Taubaté "é de aproximadamente três meses". A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento da vereadora Talita (PSB), que faz oposição ao governo Sérgio Victor (Novo).

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Espera

Segundo a Prefeitura, a depender da unidade de saúde, a fila remete a solicitações feitas entre os meses de março e abril desse ano, que aguardam agendamento. "Não há pacientes aguardando exames laboratoriais desde o exercício de 2025, demonstrando que a fila de atendimento está concentrada em solicitações recentes e compatíveis com a capacidade regular de programação dos serviços", afirmou a administração municipal.