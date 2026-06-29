29 de junho de 2026
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SEGUNDO PREFEITURA

Espera por exames laboratoriais em Taubaté chega a 3 meses

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Informação foi passada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento da oposição
Informação foi passada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento da oposição

Fila
O "tempo médio para realização dos exames laboratoriais" na rede municipal de saúde de Taubaté "é de aproximadamente três meses". A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento da vereadora Talita (PSB), que faz oposição ao governo Sérgio Victor (Novo).

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Espera
Segundo a Prefeitura, a depender da unidade de saúde, a fila remete a solicitações feitas entre os meses de março e abril desse ano, que aguardam agendamento. "Não há pacientes aguardando exames laboratoriais desde o exercício de 2025, demonstrando que a fila de atendimento está concentrada em solicitações recentes e compatíveis com a capacidade regular de programação dos serviços", afirmou a administração municipal.

Exames
Ainda de acordo com a Prefeitura, "a rede municipal de saúde mantém oferta contínua de exames laboratoriais por intermédio de suas unidades coletoras, realizando, em média, cerca de 8.300 exames por mês".

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