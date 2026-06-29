Dois homens foram encontrados mortos no bairro Campos de São José, em São José dos Campos, na tarde de domingo (28). Os boletins de ocorrência foram registrados com intervalo de menos de uma hora na mesma delegacia, e a coincidência geográfica dos casos chamou a atenção das autoridades, que vão investigar as circunstâncias das mortes.

O primeiro caso foi comunicado às 13h33. Raimundo Aldeni Carneiro Amaral, 61 anos, foi encontrado sem vida no interior de um veículo GM Kadett prata, estacionado na avenida Alcino Vivaldi da Silva, 625. A equipe do Samu, com Unidade de Suporte Avançado, foi acionada e a médica responsável atestou o óbito. Segundo o registro policial, não foram constatados sinais aparentes de violência no corpo, e a hipótese preliminar é de morte natural. A perícia técnico-científica foi acionada para realização dos exames necessários.

Menos de uma hora depois, às 14h16, uma segunda ocorrência foi registrada na rua Maria de Andrade Vieira, 157, também no Campos de São José. Alexandre Cesar Takei, 56 anos, foi encontrado morto em sua residência. De acordo com a mesma médica do Samu que atendeu o primeiro caso, a vítima já estava em óbito havia aproximadamente três dias. A equipe pericial compareceu ao local, e o Instituto Médico Legal foi requisitado para realização do exame necroscópico.