A rápida evolução tecnológica e a necessidade de atualização constante da infraestrutura de TI impõem desafios financeiros e operacionais para empresas de diversos setores.

Além do custo de aquisição, a manutenção, o suporte técnico e a rápida obsolescência dos equipamentos geram despesas recorrentes que impactam o fluxo de caixa.

Nesse contexto, a locação de computadores consolida-se como uma estratégia corporativa para otimizar recursos e garantir a continuidade das operações.

Em São José dos Campos (SP), a Cedro TI tem atuado nesse segmento oferecendo um modelo de locação focado na gestão integral do parque tecnológico.

A proposta consiste em fornecer equipamentos adequados ao perfil de cada cliente, assumindo o suporte técnico, a manutenção preventiva e a atualização de hardwares e softwares.

Dessa forma, as empresas contratantes podem direcionar seus esforços e capital para o núcleo de seus negócios (core business).

De acordo com a Cedro TI, o serviço funciona de forma centralizada: os computadores são entregues configurados e prontos para uso. O gerenciamento contínuo por uma equipe especializada mitiga riscos de falhas operacionais e elimina a necessidade de altos investimentos periódicos para a renovação tecnológica.

Eficiência financeira e adequação operacional

O serviço de locação da companhia, iniciado em 2018, tornou-se uma de suas principais frentes de atuação, impulsionado pela demanda do mercado por flexibilidade.

Dados da empresa indicam que a adoção desse modelo pode gerar uma economia entre 25% e 40% no custo total de propriedade (TCO) dos equipamentos — indicador que engloba compra, manutenção e substituição.

A previsibilidade financeira, viabilizada por contratos com mensalidades fixas, é outro fator de atração, somado à possibilidade de dedução tributária para companhias enquadradas no regime de lucro real.

Antes da implementação, a Cedro TI realiza um diagnóstico técnico das operações do cliente. São avaliados o perfil de uso, os sistemas requeridos e as projeções de crescimento.

Essa análise fundamenta a escolha da configuração adequada, evitando a ociosidade de recursos ou gargalos de desempenho. O modelo também prevê escalabilidade, permitindo upgrades ou substituições de forma ágil para acompanhar as demandas do mercado.

Atualização, suporte e governança

Para assegurar o desempenho do parque tecnológico, a empresa mantém alianças com fabricantes e monitora as inovações do setor.

Atualmente, a Cedro TI gerencia mais de 1.600 computadores alocados em empresas de diversos portes, incluindo indústrias, escritórios de engenharia, startups e operações de atendimento.

Em contratos de maior escala, há a possibilidade de alocação de profissionais dedicados presencialmente, garantindo suporte imediato.

A segurança da informação e a responsabilidade ambiental também integram o escopo do serviço. Os dispositivos são fornecidos com protocolos de proteção atualizados, incluindo criptografia e antivírus.

Ao fim do ciclo de uso, os dados passam por eliminação segura, e a empresa conduz a logística reversa e a destinação correta dos componentes eletrônicos, reduzindo o impacto ambiental.

Ao integrar fornecimento de tecnologia, suporte contínuo e gestão de ativos, a locação de computadores posiciona-se como uma ferramenta estratégica de gestão, alinhada às demandas de eficiência, segurança e otimização financeira no ambiente corporativo contemporâneo.