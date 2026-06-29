A morte do professor Robson Miranda, em Guaratinguetá, causou comoção entre alunos, colegas de trabalho e familiares. Segundo amigos, ele teria sofrido um infarto fulminante. A notícia rapidamente se espalhou pelas redes sociais, onde centenas de pessoas prestaram homenagens ao educador.
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As mensagens de pesar destacam um profissional dedicado, que marcou gerações pela forma acolhedora de ensinar e pelo respeito com que tratava cada aluno, colega e família. "Mais do que um educador, o Professor Robson foi um ser humano extraordinário", afirmou a comunidade escolar em nota de despedida, ressaltando que seu legado de comprometimento com a educação e amizade sincera permanecerá vivo na memória de todos.
Ex-colegas de trabalho também se manifestaram. "Foi meu colega de trabalho. Fiquei triste com a notícia. O que valeu é que deixou boas lembranças", escreveu Maria Apsa. Já Regiane Mara S. Oliveira Fernandes usou poucas palavras para expressar a dor: "Triste. Meu amigo. Pessoa maravilhosa. Está com Deus."
Professor Robson lecionava na escola Broca Meirelles.