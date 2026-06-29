A morte do professor Robson Miranda, em Guaratinguetá, causou comoção entre alunos, colegas de trabalho e familiares. Segundo amigos, ele teria sofrido um infarto fulminante. A notícia rapidamente se espalhou pelas redes sociais, onde centenas de pessoas prestaram homenagens ao educador.

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As mensagens de pesar destacam um profissional dedicado, que marcou gerações pela forma acolhedora de ensinar e pelo respeito com que tratava cada aluno, colega e família. "Mais do que um educador, o Professor Robson foi um ser humano extraordinário", afirmou a comunidade escolar em nota de despedida, ressaltando que seu legado de comprometimento com a educação e amizade sincera permanecerá vivo na memória de todos.