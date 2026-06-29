No recurso ao STF, a defesa dos médicos apontava supostas falhas no júri popular realizado em 2011, como cerceamento de defesa. A apelação foi rejeitada pela Segunda Turma, que é formada por cinco ministros. A decisão foi unânime.

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O STF (Supremo Tribunal Federal) negou recurso das defesas e manteve a decisão que condenou três médicos de Taubaté no Caso Kalume, como ficou conhecido nacionalmente o esquema de tráfico de órgãos humanos descoberto na década de 1980.

O julgamento virtual foi realizado entre os dias 19 e 26 de junho. Na decisão, o ministro Luiz Fux, relator do processo, apontou que "a resolução da controvérsia atinente à ocorrência de eventual vício no julgamento" demandaria "análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos", o que não pode ser feito pelo STF. O voto do relator foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, André Mendonça, Gilmar Mendes e Nunes Marques.

A prisão dos três médicos foi decretada em outubro de 2024. Desde então, dois deles morreram: Pedro Henrique Masjuan Torrecillas (ainda em outubro de 2024) e Rui Noronha Sacramento (em junho de 2025). O processo segue com relação a Mariano Fiore Junior, que está foragido há um ano e oito meses. A defesa dele informou à reportagem que irá apresentar novo recurso. "A revisão criminal é perfeitamente possível", disse o advogado Sérgio Badaró. "Não tem como a gente aceitar uma situação dessa", completou o defensor.

Caso foi denunciado por Kalume em 1987

A denúncia foi feita ao Cremesp (Conselho Regional de Medicina de São Paulo) em 1987 pelo médico Roosevelt Kalume, então diretor da Faculdade de Medicina de Taubaté. Kalume, que morreu em janeiro de 2025, relatou que colegas de profissão haviam implantado um programa ilegal de retirada de rins de pacientes ainda vivos para doação e transplantes.