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DESABAMENTO

Varanda de imóvel interditado na zona sul desaba em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Repórter Aéreo SJC
Varanda da casa interditada desabou em São José
Varanda da casa interditada desabou em São José

A varanda de um imóvel interditado no Parque Industrial, zona sul de São José dos Campos, desabou nesta segunda-feira (29). O caso ocorreu na rua Olinda e imagens registradas mostram rachaduras nas paredes e parte da estrutura da construção comprometida.

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Segundo a Prefeitura de São José, o imóvel estava desocupado no momento da vistoria realizada na última quinta-feira (25). Tanto a residência no pavimento superior quanto o ponto comercial no térreo estavam fechados e sem moradores ou ocupantes. De acordo com a administração municipal, não foram identificados riscos para as residências vizinhas.

Como medida preventiva, as áreas externas do imóvel também foram isoladas para evitar acidentes com pedestres e motoristas que circulam pela calçada e pela via.

O proprietário será notificado pela Prefeitura para adotar as medidas emergenciais necessárias para garantir a segurança da estrutura.

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