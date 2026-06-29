A varanda de um imóvel interditado no Parque Industrial, zona sul de São José dos Campos, desabou nesta segunda-feira (29). O caso ocorreu na rua Olinda e imagens registradas mostram rachaduras nas paredes e parte da estrutura da construção comprometida.

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Segundo a Prefeitura de São José, o imóvel estava desocupado no momento da vistoria realizada na última quinta-feira (25). Tanto a residência no pavimento superior quanto o ponto comercial no térreo estavam fechados e sem moradores ou ocupantes. De acordo com a administração municipal, não foram identificados riscos para as residências vizinhas.