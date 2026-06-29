O primeiro tempo parecia um seriado japonês.

Quem nasceu nos anos 70 ou 80 sabe exatamente do que estou falando.

O Brasil entrou em campo como um daqueles monstros gigantes que apareciam destruindo cidades em *Ultraman*.

Veio atropelando.

Pressionando.

Empurrando.

Parecia que a muralha japonesa iria desabar a qualquer momento.

Mas então...

...surgiu o Ultraman.

Seu nome era Sano.

Num erro na saída de bola brasileira, apareceu como aqueles heróis japoneses que sempre surgiam na hora certa para salvar o planeta.