A Polícia Federal prendeu seis pessoas – uma delas em flagrante por tráfico internacional de drogas – e apreendeu mais de 60 quilos de entorpecentes de operação no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

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Um passaporte foi apreendido por determinação judicial e um passageiro foi autuado por agressão ocorrida durante voo internacional. As operações ocorreram entre a última sexta-feira (26) até esta segunda (29).