A Polícia Federal prendeu seis pessoas – uma delas em flagrante por tráfico internacional de drogas – e apreendeu mais de 60 quilos de entorpecentes de operação no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
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Um passaporte foi apreendido por determinação judicial e um passageiro foi autuado por agressão ocorrida durante voo internacional. As operações ocorreram entre a última sexta-feira (26) até esta segunda (29).
Durante as ações, a equipe da PF localizou uma bagagem contendo 40 kg de haxixe. Ela fora abandonada na área de desembarque de voo procedente de Los Angeles, nos Estados Unidos.
Em outra ocorrência, após acionamento da Receita Federal, foram apreendidos 21 kg de metanfetamina ocultos em uma mala trocada, vinculada a passageiro procedente da Cidade do México. Nos dois casos, foram instaurados procedimentos investigatórios para apuração do crime de tráfico internacional de drogas.
Policiais autuaram um cidadão chinês
Ainda durante as fiscalizações, policiais federais conduziram e autuaram um cidadão chinês que tentava embarcar para Vitória (ES) transportando 24 caixas com ampolas contendo substância branca não identificada. O material foi apreendido e será submetido à perícia para verificação.
No controle migratório, um cidadão nigeriano foi preso em flagrante ao tentar embarcar para a Etiópia transportando cápsulas de cocaína ocultas no interior do organismo. O preso foi encaminhado ao hospital, onde permanece sob acompanhamento médico e escolta da Polícia Penal de São Paulo.
Também foram cumpridos cinco mandados de prisão contra brasileiros. Além disso, foi apreendido o passaporte de uma brasileira por determinação da Justiça do Trabalho.
Em outra ocorrência, um cidadão americano foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal após denúncia de agressão à sua acompanhante durante voo procedente de Washington, nos Estados Unidos.