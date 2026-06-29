A Polícia Civil intensifica as investigações para identificar e prender os autores de um duplo homicídio registrado na noite de sábado (27), em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo.

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As vítimas, um homem de 42 anos e uma mulher de 35 anos, foram encontradas mortas dentro do barracão de uma escola de samba, no bairro Canto do Mar, na Costa Norte do município.