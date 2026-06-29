A Polícia Civil intensifica as investigações para identificar e prender os autores de um duplo homicídio registrado na noite de sábado (27), em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo.
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As vítimas, um homem de 42 anos e uma mulher de 35 anos, foram encontradas mortas dentro do barracão de uma escola de samba, no bairro Canto do Mar, na Costa Norte do município.
Segundo as primeiras informações da investigação, os corpos estavam caídos no interior do barracão e apresentavam diversas marcas de tiros. O homem foi atingido por quatro disparos, enquanto a mulher sofreu três perfurações provocadas por arma de fogo.
O crime aconteceu por volta das 21h30. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram o local para o trabalho da perícia técnica, responsável pela coleta de vestígios que possam ajudar a esclarecer a dinâmica da execução.
Polícia procura responsáveis pelo crime
Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A principal linha de trabalho da Polícia Civil é identificar os responsáveis pelo crime, esclarecer a motivação e descobrir como ocorreu a ação criminosa.
Além da perícia, os investigadores devem analisar imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do barracão, ouvir testemunhas e reunir outras provas que possam levar aos autores do duplo homicídio. O caso foi registrado como homicídio doloso e segue sob investigação.