O volante Casemiro, 34 anos, de São José dos Campos, saiu de criticado no primeiro tempo para um dos heróis da classificação brasileira às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Afinal de contas, depois de atuação ruim na primeira etapa, quando não conseguiu ajudar na marcação no lance que original o gol do Japão, deu a volta por cima na etapa final. E ainda foi eleito o craque do jogo ao final da partida.

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E, com o gol de cabeça na etapa final, empatou um jogo que estava difícil e dramático. Assim, pavimentou o caminho para a virada brasileira, com gol de Gabriel Martinelli, nos acréscimos da partida.