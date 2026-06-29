Ricardo Andrade, pai da ginasta Rebeca Andrade, de 27 anos, morreu aos 56 anos no domingo (28). A informação foi divulgada por Elisama Andrade, irmã da atleta, por meio das redes sociais, e posteriormente confirmada pela assessoria da medalhista olímpica.

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Até a manhã desta segunda-feira (29), a causa da morte não havia sido informada. Além disso, Rebeca Andrade ainda não havia se pronunciado publicamente sobre a perda. Em uma mensagem de despedida, Elisama escreveu: “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Descanse em paz, pai”.