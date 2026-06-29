Ricardo Andrade, pai da ginasta Rebeca Andrade, de 27 anos, morreu aos 56 anos no domingo (28). A informação foi divulgada por Elisama Andrade, irmã da atleta, por meio das redes sociais, e posteriormente confirmada pela assessoria da medalhista olímpica.
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Até a manhã desta segunda-feira (29), a causa da morte não havia sido informada. Além disso, Rebeca Andrade ainda não havia se pronunciado publicamente sobre a perda. Em uma mensagem de despedida, Elisama escreveu: “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Descanse em paz, pai”.
Ao longo da carreira, Rebeca falou poucas vezes sobre a relação com o pai. Segundo a ginasta, Ricardo Andrade esteve distante durante parte de sua infância, enquanto sua mãe, Rosa Santos, assumiu a criação dos oito filhos. Ainda assim, a atleta sempre demonstrou carinho ao comentar sobre o vínculo familiar.
Em entrevista concedida em 2024, Rebeca afirmou que guarda boas lembranças do pai, apesar da convivência limitada durante os anos em que iniciou sua trajetória na ginástica. Na ocasião, ela destacou que a mãe e os irmãos acompanharam mais de perto o início de sua carreira esportiva.
Destaque no esporte brasileiro
Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica da história do Brasil e uma das principais referências da ginástica artística nacional. Recentemente, a atleta retornou às competições após um período afastada dos torneios internacionais.
A família não divulgou informações sobre velório e sepultamento. Além disso, a assessoria da atleta informou que pretende preservar a privacidade dos familiares neste momento de luto.