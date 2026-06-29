Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (29), no bairro Olaria, em Caraguatatuba. O crime aconteceu na rua dos Mineiros, por volta de 1h52, e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Samu.

Segundo as informações iniciais, Guilherme estava em uma adega com amigos quando teria se envolvido em um desentendimento com outras pessoas. Depois de sair do estabelecimento, o jovem foi baleado em via pública e caiu na rua.

As equipes de emergência foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram que o rapaz já estava sem vida. A perícia identificou ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo na região da cabeça.