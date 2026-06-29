Um jovem de 18 anos foi morto a tiros em Caraguatatuba, na madrugada desta segunda-feira (29). A Polícia Civil registrou o caso como homicídio de autoria desconhecida e apura uma discussão anterior em uma adega da região.

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O homicídio ocorreu na rua Benedito Roque dos Santos, no bairro Jardim Casa Branca. A ocorrência foi registrada à 1h52 desta segunda e comunicada à Polícia Civil às 4h47.