Um jovem de 18 anos foi morto a tiros em Caraguatatuba, na madrugada desta segunda-feira (29). A Polícia Civil registrou o caso como homicídio de autoria desconhecida e apura uma discussão anterior em uma adega da região.
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O homicídio ocorreu na rua Benedito Roque dos Santos, no bairro Jardim Casa Branca. A ocorrência foi registrada à 1h52 desta segunda e comunicada à Polícia Civil às 4h47.
Policiais militares foram acionados pelo Copom após informação sobre disparos de arma de fogo e uma pessoa caída em via pública. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o jovem sem sinais evidentes de vida.
O Samu foi acionado e confirmou oficialmente o óbito. A Polícia Científica compareceu ao endereço para os exames periciais. O boletim aponta duas lesões compatíveis com disparos de arma de fogo na região da cabeça.
A autoria ainda é desconhecida. A Polícia Civil deve apurar quem atirou, qual foi a motivação e se houve participação de mais de uma pessoa.
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Discussão em adega
Conforme o boletim, informações colhidas no local indicam que a vítima esteve antes em uma adega, na companhia de dois amigos. No local, teria ocorrido uma discussão com terceiros.
Após deixar o estabelecimento, o jovem foi atingido por dois disparos e caiu em via pública. Essa informação ainda precisa passar por apuração, com coleta de depoimentos, análise de câmeras e cruzamento de dados.
A Polícia Civil também foi informada sobre a existência de câmeras de monitoramento nas proximidades, especialmente junto a um imóvel próximo ao ponto da ocorrência. No momento do registro, ainda não havia confirmação se os equipamentos estavam em funcionamento.
Não há suspeito preso no boletim inicial. O caso foi registrado como homicídio de autoria desconhecida. A identificação de suspeitos depende de novas diligências, depoimentos, imagens de câmeras e análise de possíveis conflitos anteriores.
Informações sobre veículos, motos, pessoas em fuga, discussões anteriores ou imagens privadas podem ter valor para o inquérito. Deve-se procurar a delegacia ou usar o Disque Denúncia 181.