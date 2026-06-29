O Brasil marcou no final e venceu o Japão por 2 a 1 na tarde desta segunda-feira (29), em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 e, com esse resultado.

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Agora, a equipe brasileira está classificada volta a jogar no domingo, dia 5, a partir das 17h. E enfrentará o vencedor de Costa do Marfim e Noruega, que duelam nesta terça-feira (30), a partir das 14h, em Dallas.

Como foi o jogo