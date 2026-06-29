O Brasil marcou no final e venceu o Japão por 2 a 1 na tarde desta segunda-feira (29), em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 e, com esse resultado.
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Agora, a equipe brasileira está classificada volta a jogar no domingo, dia 5, a partir das 17h. E enfrentará o vencedor de Costa do Marfim e Noruega, que duelam nesta terça-feira (30), a partir das 14h, em Dallas.
Como foi o jogo
A Seleção Brasileira começou em cima e com muita pressão nos primeiros dez minutos. Mas, não conseguia levar real perigo ao gol japonês.
Porém, o jogo não era fácil e o Japão abriu o placar aos 28min. Após passe errado de Danilo no meio de campo, Sano roubou a bola na intermediária, avançou e bateu rasteiro, no canto direito de Alison: 1 a 0.
O gol abalou a equipe canarinho, que praticamente não criouais nada até o final do primeiro tempo.
E o Japão, com mais tranquilidade, conseguiu segurar a vantagem até o intervalo.
Na etapa final, o Brasil voltou melhor, com Endrick no lugar de Lucas Paquetá.
Aos 8min, quase empatou com Casemiro, que recebeu cruzamento e mandou de cabeça, mas a zaga salvou em cima da linha.
Porém, em seguida, em jogada parecida, o volante joseense testou pela direita, cruzado e empatou: 1 a 1.
Em seguida, aos 13mim, Vini Jr ainda acertou a trave esquerda, com muito perigo.
Apesar da pressão e do maior volume, o gol não saiu. Nos acréscimos, Casemiro sentiu lesão na virilha e deixou o jogo.
Contudo, no último minuto, Martinelli recebeu e mandou para a rede, fazendo 2 a 1, após bater na trave e entrar.
Ficha técnica
Brasil
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos), Lucas Paquetá (Endrick) e Rayan; Matheus Cunha (Gabriel Martinelli) e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti
Japão
Zion Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Hiroki Ito e Doan Sugawara); Sano, Junya Ito (Machino), Kamada (Tanaka) e Nakamura (Suzuki), Ueda e Maeda. Técnico: Hajime Moriyasu
Árbitro: Maurizio Mariani. Local: Houston, Estados Unidos. Data: segunda-feira, 29 de junho de 2026. Cartões amarelos: Kamada, Suzuki e Sano (J); Casemiro, Danilo (B).