O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ilhabela iniciou a semana com 61 vagas de emprego para início imediato. As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação e exigem variados níveis de experiência e formação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os maiores salários variam de R$ 3.006,16 a R$ 4.770,86, nas posições de farmacêutico, motorista de caminhão-betoneira, encarregado de hortifrúti e padaria, entre outras.