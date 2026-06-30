30 de junho de 2026
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OPORTUNIDADE

Ilhabela tem 61 vagas de emprego; salários de até R$ 4.770,86

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Agência Brasil
Imagem ilustrativa
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O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ilhabela iniciou a semana com 61 vagas de emprego para início imediato. As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação e exigem variados níveis de experiência e formação.

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Os maiores salários variam de R$ 3.006,16 a R$ 4.770,86, nas posições de farmacêutico, motorista de caminhão-betoneira, encarregado de hortifrúti e padaria, entre outras.

Confira a lista completa de oportunidades clicando aqui.

Para se candidatar, é necessário comparecer ao PAT, que fica na avenida Princesa Isabel, nº 1.333, no Perequê. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

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