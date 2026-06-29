Um homem foi preso em uma rodovia federal do Paraná transportando 1.497,5 quilos de maconha. A droga estava no compartimento de carga de um conjunto veicular na região de Icaraíma (PR).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Durante a fiscalização, o condutor informou que transportava carga ilícita. Na vistoria do compartimento de carga, os policiais localizaram fardos contendo maconha. Após a pesagem oficial, foram apreendidos 1.497,5 kg da droga.
A apreensão foi realizada em uma ação integrada entre a Polícia Federal, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o Batalhão de Polícia de Fronteira na BR-487.
A operação foi desencadeada a partir do compartilhamento de informações entre as forças de segurança, com apoio do 25º Batalhão de Polícia Militar.
O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado, juntamente com o veículo e o entorpecente, à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária cabíveis.