Um homem foi preso em uma rodovia federal do Paraná transportando 1.497,5 quilos de maconha. A droga estava no compartimento de carga de um conjunto veicular na região de Icaraíma (PR).

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Durante a fiscalização, o condutor informou que transportava carga ilícita. Na vistoria do compartimento de carga, os policiais localizaram fardos contendo maconha. Após a pesagem oficial, foram apreendidos 1.497,5 kg da droga.