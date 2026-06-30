Trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal) que aderiram ao movimento de greve foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira (29) com o desconto de cerca de R$ 192 no vale-refeição. Eles afirmam que o valor equivale a sete dias de benefícios e que a cobrança se refere a maio de 2026.

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Procurada por OVALE, a empresa afirmou que "o vale-refeição (VR) é um benefício corporativo para cobrir despesas com refeições durante o expediente. Ou seja, se o trabalhador presta o serviço, ele recebe o vale. Se o funcionário faltar ao trabalho, ele não recebe o vale, tendo esse valor descontado." A empresa não confirmou o valor e o período informados, mas ressaltou que há um canal interno, via e-mail, para esclarecimento.