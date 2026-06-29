Uma mulher de 29 anos foi detida no domingo (28) após tentar entrar na Penitenciária 1 "Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra", em Tremembé, utilizando a identidade da própria irmã para visitar um detento.
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A visitante já estava suspensa do rol de visitantes da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) por envolvimento em uma ocorrência anterior relacionada à tentativa de ingresso com drogas na unidade.
De acordo com a Polícia Penal, a fraude foi descoberta logo na entrada do presídio. Policiais penais desconfiaram da documentação apresentada e identificaram que a mulher tentava se passar pela irmã, cadastrada como companheira de um sentenciado.
Ao ser questionada, ela confessou que estava impedida de realizar visitas por causa de um episódio anterior, quando foi flagrada tentando ingressar na unidade prisional com entorpecentes. Diante da tentativa de burlar o sistema de segurança, ela foi encaminhada ao plantão policial de Taubaté, onde foi registrado boletim de ocorrência e adotadas as providências legais.
Outras ocorrências no fim de semana
Além do caso registrado em Tremembé, a Polícia Penal informou que outras tentativas de irregularidades foram frustradas em unidades prisionais do Vale do Paraíba e Litoral Norte durante o fim de semana.
No CDP (Centro de Detenção Provisória) "Dr. Félix Nobre de Campos", em Taubaté, uma mulher de 29 anos foi flagrada transportando 164 gramas de maconha e cocaína escondidas na região íntima. O material foi identificado pelo escâner corporal e a visitante retirou voluntariamente o invólucro antes de ser conduzida à delegacia. Ela também teve instaurado processo administrativo para suspensão do cadastro de visitantes.
Já no CDP de Caraguatatuba, um homem de 31 anos e uma mulher de 32 anos tiveram a entrada impedida após o escâner corporal apontar imagens suspeitas durante a inspeção. Ambos responderão a procedimento administrativo para suspensão do rol de visitantes da SAP.
Em São José dos Campos, uma companheira de um preso também foi impedida de entrar após o escâner corporal indicar possíveis irregularidades. A visitante foi orientada a realizar exames complementares em uma unidade de saúde, mas recusou a avaliação médica. Com isso, não teve acesso ao presídio e também poderá ser suspensa do cadastro de visitantes.
Segundo a Polícia Penal, as ações fazem parte dos protocolos de segurança adotados nas unidades prisionais para impedir a entrada de drogas, celulares e outros materiais ilícitos, reforçando o combate ao crime organizado dentro do sistema penitenciário paulista.