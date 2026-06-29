Uma mulher de 29 anos foi detida no domingo (28) após tentar entrar na Penitenciária 1 "Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra", em Tremembé, utilizando a identidade da própria irmã para visitar um detento.

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A visitante já estava suspensa do rol de visitantes da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) por envolvimento em uma ocorrência anterior relacionada à tentativa de ingresso com drogas na unidade.