Sete procurados pela Justiça foram presos em Taubaté e Pindamonhangaba. As prisões ocorreram durante ações da Polícia Militar no fim de semana, entre os dias 26 e 28 de junho de 2026.

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Em Taubaté, foram detidos três homens: um por homicídio, um por furto e o terceiro com dez mandados de prisão expedidos em seu desfavor.