30 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FIM DE SEMANA

PM prende 7 procurados em Taubaté e Pindamonhangaba

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Sete procurados pela Justiça foram presos em Taubaté e Pindamonhangaba. As prisões ocorreram durante ações da Polícia Militar no fim de semana, entre os dias 26 e 28 de junho de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em Taubaté, foram detidos três homens: um por homicídio, um por furto e o terceiro com dez mandados de prisão expedidos em seu desfavor.

Já em Pindamonhangaba, foram realizadas quatro prisões nos bairros Campo Alegre, Bem Viver, Ypê 2 e Moreira César.

Todos os detidos permanecem à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários