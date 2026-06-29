A fase de mata-mata da Copa do Mundo Fifa de 2026 continua nesta segunda-feira (29), com três partidas. O destaque é o confronto entre Brasil e Japão, às 14h (horário de Brasília), em Houston (EUA). Também jogam Alemanha e Paraguai, às 17h30, em Boston (EUA); e Holanda e Marrocos, às 22h, em Monterrey (México).

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Assim como nos demais confrontos eliminatórios, em caso de empate no tempo regulamentar haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.