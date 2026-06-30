A Prefeitura de Taubaté retirou 4.990 kg de resíduos durante a limpeza de 712 bocas de lobo nos bairros Fonte Imaculada, Monte Belo e Campos Elíseos. A iniciativa aconteceu entre os dias 15 e 23 de junho com o apoio de empresas terceirizadas, sob a fiscalização de técnicos da Secretaria de Obras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O objetivo da ação foi remover os detritos que impedem o devido escoamento das águas pluviais. Durante os trabalhos, as equipes utilizaram um caminhão de hidrojateamento com jatos de alta pressão acoplados a uma mangueira de sucção. O procedimento que garante uma desobstrução e limpeza mais ágeis.