30 de junho de 2026
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LIMPEZA URBANA

Limpeza em Taubaté retira 5 toneladas de lixo de bocas de lobo

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Ação de limpeza retirou 5 toneladas de resíduos das bocas de lobo em Taubaté
Ação de limpeza retirou 5 toneladas de resíduos das bocas de lobo em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté retirou 4.990 kg de resíduos durante a limpeza de 712 bocas de lobo nos bairros Fonte Imaculada, Monte Belo e Campos Elíseos. A iniciativa aconteceu entre os dias 15 e 23 de junho com o apoio de empresas terceirizadas, sob a fiscalização de técnicos da Secretaria de Obras.

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O objetivo da ação foi remover os detritos que impedem o devido escoamento das águas pluviais. Durante os trabalhos, as equipes utilizaram um caminhão de hidrojateamento com jatos de alta pressão acoplados a uma mangueira de sucção. O procedimento que garante uma desobstrução e limpeza mais ágeis.

A administração afirma que os demais bairros também serão contemplados conforme o cronograma, priorizando as áreas mais críticas.

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