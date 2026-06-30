O atleta joseense Raul Mascarenhas, de 16 anos, realizou seu último treino pelas categorias de base do São José Basketball, pelo programa Atleta Cidadão, em São José dos Campos. Após quase quatro anos de atuação no Sub-14 e no Sub-17, ele deixou o grupo na sexta-feira (19) e segue rumo à San Domenico High School, em Marin County, Califórnia (EUA), onde ganhou uma bolsa de estudos e ajuda financeira para jogar basquete.

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A bolsa norte-americana é concedida por mérito acadêmico por meio de uma seleção. Raul se destacou por seu desempenho, foi selecionado e embarcará em agosto de 2026 para uma temporada de dois anos custeada pela instituição.