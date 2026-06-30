O atleta joseense Raul Mascarenhas, de 16 anos, realizou seu último treino pelas categorias de base do São José Basketball, pelo programa Atleta Cidadão, em São José dos Campos. Após quase quatro anos de atuação no Sub-14 e no Sub-17, ele deixou o grupo na sexta-feira (19) e segue rumo à San Domenico High School, em Marin County, Califórnia (EUA), onde ganhou uma bolsa de estudos e ajuda financeira para jogar basquete.
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A bolsa norte-americana é concedida por mérito acadêmico por meio de uma seleção. Raul se destacou por seu desempenho, foi selecionado e embarcará em agosto de 2026 para uma temporada de dois anos custeada pela instituição.
O jovem, que participou da conquista de títulos do São José (como o Campeonato Sul-Americano Sub-14, em 2023, e o Campeonato Brasileiro Sub-15, em 2024), está agora focado em sua nova jornada.
"Vou estudar e jogar basquete, dando continuidade à minha carreira esportiva e acadêmica. Esse sempre foi um dos meus grandes objetivos e estou muito feliz por representar São José dos Campos nessa nova etapa", diz ele.
O atleta afirma que sentirá muita falta do São José Basketball e, de olho no futuro, pensa em continuar buscando oportunidades após o prazo de dois anos da bolsa.
"Fiz grandes amizades, vivi momentos que marcaram minha vida e foi onde cresci dentro e fora das quadras. Tenho muita gratidão por tudo o que vivi aqui e vou levar o São José comigo onde eu estiver. Meus planos após o high school são buscar oportunidades em faculdades interessadas em mim e continuar evoluindo, tanto nos estudos quanto no basquete. Meu objetivo é construir minha trajetória um passo de cada vez", afirma.