Durante visita à Espanha, o papa Leão 14 falou sobre futebol e Copa do Mundo e disse que prefere tênis, mas que jogou futebol americano (“mais violento”) e o futebol jogado com os pés quando era jovem.
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“Jogava futebol quando jovem, mas futebol americano, um pouco mais violento. Mas também com os seminaristas, quando estive em Trujillo [no Peru], eu jogava futebol. Na defesa, se querem saber. Não fui um grande artilheiro", brincou o papa, que tem nacionalidade peruana.
Papa falou sobre futebol ao responder um menino, Renzo, de seis anos, que leu uma carta na qual perguntava se ele gostava deste esporte.
"No Peru, com os seminaristas, eu acompanhava muito os times locais, mas também jogava (porque um) pouco de esporte faz bem para todos", acrescentou.
O papa disse aos jornalistas, no voo para a Espanha, que, na Copa do Mundo, "sem dúvida" vai torcer pelo seu país natal, os Estados Unidos. Mas admitiu: "Não tenho certeza de quantas partidas vou conseguir assistir".
O papa observou que o esporte ajuda a manter o equilíbrio entre corpo, mente e alma, além de ensinar valores fundamentais para a vida, como a importância do trabalho em equipe. Utilizando uma imagem esportiva, advertiu que ninguém vence sozinho.
"O futebol também nos ajuda a recordar algo muito importante: é um jogo de equipe e é preciso aprender a viver dessa forma. Quem pensa que pode ser uma estrela, mas nunca passa a bola, deixando os outros fora do jogo, provavelmente vai perder. Por isso, também para nós, é importante pensar que estamos em uma equipe. Quero reconhecer e felicitar todos pelo trabalho que realizam aqui”, afirmou.