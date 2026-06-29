Durante visita à Espanha, o papa Leão 14 falou sobre futebol e Copa do Mundo e disse que prefere tênis, mas que jogou futebol americano (“mais violento”) e o futebol jogado com os pés quando era jovem.

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“Jogava futebol quando jovem, mas futebol americano, um pouco mais violento. Mas também com os seminaristas, quando estive em Trujillo [no Peru], eu jogava futebol. Na defesa, se querem saber. Não fui um grande artilheiro", brincou o papa, que tem nacionalidade peruana.