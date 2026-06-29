Um homem de 56 anos foi encontrado morto dentro de uma residência na tarde de domingo (28), no bairro Campos de São José, na região leste de em São José dos Campos. Segundo avaliação da equipe médica, a vítima já estava sem vida havia aproximadamente três dias.

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A ocorrência foi registrada às 14h16 na rua Maria de Andrade Vieira, menos de uma hora após outro caso de morte suspeita registrado no mesmo bairro. Apesar da proximidade entre os locais, a Polícia Civil informou que, até o momento, não há qualquer indício de ligação entre as duas ocorrências.