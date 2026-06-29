Um homem de 61 anos foi encontrado morto dentro de um carro na tarde de domingo (28), no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos. O caso é investigado pela Polícia Civil e foi registrado como morte suspeita até a conclusão dos exames periciais.
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Segundo o boletim de ocorrência, o chamado foi registrado por volta das 13h33, na avenida Alcino Vivaldi da Silva. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e constataram que a vítima já estava sem vida.
De acordo com o registro policial, o corpo não apresentava sinais aparentes de violência. A principal hipótese é de morte natural, mas a Polícia Civil determinou a realização de perícia no veículo e exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) para confirmar a causa do óbito.
A ocorrência foi registrada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos como morte suspeita. As investigações seguem em andamento e dependem dos resultados dos laudos periciais para esclarecer as circunstâncias da morte.
O caso ocorreu menos de uma hora antes de outra ocorrência de morte suspeita registrada no mesmo bairro. Apesar da proximidade entre os locais, a Polícia Civil informou que, até o momento, não há qualquer indício de ligação entre as duas ocorrências.