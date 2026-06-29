Um homem de 61 anos foi encontrado morto dentro de um carro na tarde de domingo (28), no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos. O caso é investigado pela Polícia Civil e foi registrado como morte suspeita até a conclusão dos exames periciais.

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Segundo o boletim de ocorrência, o chamado foi registrado por volta das 13h33, na avenida Alcino Vivaldi da Silva. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e constataram que a vítima já estava sem vida.