29 de junho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Homem de 61 anos é achado morto dentro de carro em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um homem de 61 anos foi encontrado morto dentro de um carro na tarde de domingo (28), no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos. O caso é investigado pela Polícia Civil e foi registrado como morte suspeita até a conclusão dos exames periciais.

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Segundo o boletim de ocorrência, o chamado foi registrado por volta das 13h33, na avenida Alcino Vivaldi da Silva. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e constataram que a vítima já estava sem vida.

De acordo com o registro policial, o corpo não apresentava sinais aparentes de violência. A principal hipótese é de morte natural, mas a Polícia Civil determinou a realização de perícia no veículo e exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) para confirmar a causa do óbito.

A ocorrência foi registrada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos como morte suspeita. As investigações seguem em andamento e dependem dos resultados dos laudos periciais para esclarecer as circunstâncias da morte.

O caso ocorreu menos de uma hora antes de outra ocorrência de morte suspeita registrada no mesmo bairro. Apesar da proximidade entre os locais, a Polícia Civil informou que, até o momento, não há qualquer indício de ligação entre as duas ocorrências.

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